برنامج مراكز التسوق الصحية في الشارقة يعزز صحة المجتمع        

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن إطلاق برنامج مراكز التسوق الصحية الموجودة في الشارقة، الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى الدولة، وذلك خلال مؤتمر صحفي صباح أمس.

ويهدف المشروع إلى دعم صحة أفراد المجتمع ورفع الوعي الصحي لديهم، من خلال تأسيس موقع معزز للصحة داخل كل مركز من المراكز التجارية على مستوى الإمارة ، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المعايير المحددة من قبل إدارات تلك المراكز التجارية، سعياً لتمكين الأفراد من تبني سلوك صحي والمساهمة في تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع.

خطة

وتعتمد خطة المشروع للعام الجاري 2023 على مراسلة الإدارات والمؤسسات المعنية بتراخيص المراكز التجارية في إمارة الشارقة ودعوتهم للمشاركة ودعم المشروع من خلال وثيقة تعاون، وإخطار ممثلي المراكز بتبني تطبيق المشروع على المستوى المحلي، وتزويدهم باستمارة التسجيل، حيث تم التعاون مع كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة الصحية ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية.

تعزيز

وأوضحت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، أن المشروع هو إحدى مبادرات الإدارة، والأول من نوعه على مستوى الدولة، وترتكز الإدارة من خلاله على تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة وقائي، عبر توفير بيئة تدعم السلوكيات الصحية حفاظاً على الصحة والوقاية من الأمراض، مؤكدة أن المراكز التجارية تعتبر أماكن مفيدة ومهمة لتنفيذ أنشطة التوعية الصحية، حيث يزورها عدد كبير من الناس بشكل يومي، وخاصة في أيام الإجازات وفي الصيف والمناسبات المختلفة، كما أنها فرصة لاستهداف موظفي المراكز التجارية وأصحاب المحلات داخلها.

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