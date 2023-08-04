محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين تذكر العالم بأهمية التسامح

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن جريمة داعش الإرهابي بحق الإيزيديين في سنجار العراق في 3 أغسطس 2014 تذكر العالم بأهمية ترسيخ التسامح والتعايش.

وأضاف سموه: الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق مناسبة أليمة تذكر العالم كله بأهمية العمل على رفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي، أمس، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة تذكر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق».

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