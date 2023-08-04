ربط بطاقات أصحاب الهمم بنظام «مواقف الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير خدمة الاشتراك في خدمة المواقف العامة للأشخاص أصحاب الهمم من خلال تسجيل وربط البطاقات الخاصة بهم الصادرة من مختلف الجهات في الدولة، بنظام المواقف العامة عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، لتصبح هذه البطاقات مسجلة لدى البلدية بصورة افتراضية، ما يعزز من سهولة قراءة لوحات مركباتهم من دون الحاجة للبطاقة التي توضع داخل المركبة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، وتحرص على توفير أفضل الخدمات لهم، وتذليل أية عقبات أو صعوبات تواجههم، خصوصاً عند الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البلدية، كما توفر البلدية خدمة المواقف العامة الخاضعة للرسوم مجاناً لهذه الفئة.

من جانبه أوضح حامد القائد، مدير إدارة المواقف العامة، أن البلدية وفرت خدمة تحويل هذه البطاقات إلى افتراضية من خلال تسجيلها في نظام المواقف العامة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة، تماشياً مع التطور الكبير في عمليات التفتيش الذكي على المواقف ورصد التجاوزات، حيث ارتأت البلدية تطبيق هذه الخدمة لتذليل العقبات أمام شريحة مهمة وتوفير أسهل الطرق لاستخدام خدمة المواقف المدفوعة في مدينة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز