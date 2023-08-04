«التغير المناخي» تناقش سبل تعزيز الأمن الغذائي

المصدر: دبي- البيان

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نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً، «ملتقى المزارعين» في المركز الثقافي بالذيد بإمارة الشارقة، حيث عقدت جلسة حوارية مع المزارعين، بهدف تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق الأمن والاستدامة الغذائية لدولة الإمارات عن طريق تمكين قطاع زراعي وطني، وذلك في إطار مبادرات الوزارة وجهودها الرامية لدعم المزارعين المواطنين.

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وشارك في الفعالية، التي حضرها من وزارة التغير المناخي والبيئة المهندس محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وشيخة آل علي الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات والمناطق ورؤساء الأقسام بالوزارة، بجانب عدد كبير من المزارعين من مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى ممثلي شركاء الوزارة ذوي العلاقة من مصرف الإمارات للتنمية، ومنبت «أرادا».

وقال المهندس محمد موسى الأميري إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة، وهو ما يبرز من خلال الجهود والمشاريع التي قامت بها خلال السنوات السابقة من خلال تمكين تكنولوجيا الزراعة الحديثة وغيرها عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية.

وأضاف: يمثل الإعلان الأخير عن برنامج مؤتمر الأطراف «COP28» للنظم الغذائية والزراعة ريادة دولة الإمارات في هذا المجال ودمج استدامة الغذاء بجهود مواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن ذلك يدفع إلى تعزيز منظومة الغذاء والزراعة في الإمارات وفق أحدث التقنيات الحديثة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي.

وأكد أهمية دور ملتقى المزارعين في تعزيز التعاون البناء بين مختلف الجهات ذات العلاقة و المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم القطاع الزراعي، ومنها مبادرة تعزيز «استدامة المزارع الوطنيّة».

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