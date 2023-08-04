مكتوم بن محمد: نؤمن في دبي بقصص نجاح صغيرة تصنع نجاحاتنا الكبيرة

المصدر: دبي- نورا الأمير

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عبّر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بالكفاءات الوطنية، وقال سموه إنها جديرة بالدعم وتسليط الضوء على إنجازاتها، مستشهداً بثلاث رائدات أعمال هن فاطمة الزعابي ونورة العور وأفنان سعيد اللاتي أطلقن استوديو تصميم معمارياً وداخلياً لمشاريع مستلهمة من الثقافة المحلية ومصممة بأحدث الأساليب العصرية.

دعم

ودوّن سموه: «من الشغف تنطلق المواهب، وبالإصرار تكبر وتزدهر، وعبر رعايتها نخلق مجتمع أعمال رائداً ينافس عالمياً، تمكنت رائدات الأعمال فاطمة الزعابي ونورة العور وأفنان سعيد من إطلاق استوديو D04 المتخصص في التصميم المعماري والداخلي بمشاريع مستلهمة من الثقافة المحلية ومصممة بأحدث الأساليب العصرية، شغف الفريق يقود أعمالهم اليوم نحو النمو والنجاح.. كفاءاتنا الوطنية جديرة بالدعم وتسليط الضوء على إنجازاتها، والموهبة المتميزة تبرز مهما ازدحمت ساحة الأعمال بالمواهب، فخور برائدات الأعمال الثلاث وأتمنى لأعمالهن أن تصل للعالمية في المستقبل القريب. في دبي نؤمن بقصص النجاح الصغيرة التي تنمو وتتعاضد لتصنع نجاحاتنا الكبيرة».

وعبرت رائدات الأعمال فاطمة الزعابي ونورة العور وأفنان سعيد عن امتنانهن للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها، وإيمانها وثقتها بقدراتهم وإبداعاتهم، مؤكدات مواصلة الدرب ليكنّ عند حسن الظن تحقيق الهدف الأسمى بترسيخ مكانة دولة الإمارات وتجسيد طموحات قيادتها.

نموذج

وأكدن أن المرأة الإماراتية باتت نموذجاً ملهماً من نماذج العزيمة والإصرار والقدرة على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات والنجاحات المتميزة والنوعية، مستندة إلى قدرتها وشغفها تجاه وضع بصمتها المؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة، التي توفر لها القيادة الرشيدة كافة الإمكانات، وتحشد لها مختلف الأدوات.

وقلن: تعكس تغريدة سموه حرص القيادة الرشيدة على دعم وتبني إبداعات الكفاءات الوطنية، لضمان تواصل الإبداع والإنجازات المستندة إلى الشعور بالانتماء والشغف والحنين والعرفان والاعتراف الدائم بالجميل الذي يقدمه الوطن يومياً لمواطنيه على يد قيادة حملت الوطن وأبنائه في قلبها على الدوام لتصل به إلى أعلى ذرى المجد.

وأضفن: تعتبر التغريدة شهادة تكريم وتقدير لجهود رائدات الأعمال الثلاث، وحافزاً يشجع المواطنين على الإبداع المتواصل، وتترجم تلاحم القيادة مع الشعب الذي يجد قيادته تبارك وتدعم وتشد على الأيادي.

وتحدثت رائدات الأعمال عن مشروع استوديو «دي زيرو فور» الذي تأسس عام 2014 بيد إماراتية مختصة، مؤكدات أنه منذ البدايات الأولى على تشكيل توليفة مذهلة تجمع في ثناياها ثقافة دولة الإمارات والبيئة الإقليمية لتقود إلى ابتكار لغة حديثة في مجال التصميم المعماري، وإنجاز العديد من المشاريع المعمارية والتصميم الداخلي والديكور وتصميم المنتجات والمعارض في دولة الإمارات الهندسة.

والمهندسة المعمارية نورة العور حاصلة على شهادة البكالوريوس في العمارة من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتركز في أعمالها على الاستجابة للثقافة والبيئية الإقليمية الحديثة وتقديمها بشكل معاصر، وكما تحرص على تقديم تصاميم تلبي احتياجات الفرد وسلوكياته لتحاكي النهج المعاصر في الهندسة المعمارية.

برامج

وتؤكد المهندسة المعمارية الإماراتية فاطمة الزعابي - المدير التنفيذي تميز المرأة الإماراتية، وقدرتها على ترجمة إمكاناتها من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التصميم من خلال البرامج ثلاثية الأبعاد والبرمجة وطرق التصنيع المعاصرة، وخلق تصاميم ملهمة من البيئة الإقليمية والثقافة والحرف الإماراتية.

والزعابي مهندسة معمارية إماراتية، حصلت على شهادة البكالوريوس في العمارة من الجامعة الأمريكية في الشارقة وشهادة الماجستير في البحث المعماري من كلية تابمين للعمارة والتخطيط العمراني من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.

وتبرز المهندسة المعمارية الإماراتية أفنان أمين المدير العملي، والحاصلة على شهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة زايد وشهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة ملبورن في أستراليا، كنموذج ملهم آخر يؤكد على مكانة وجدارة المرأة الإماراتية، حيث استحدثت لنفسها فلسفة خاصة في إنشاء تصاميم فريدة وبسيطة ضمن مجالات العمارة والتصميم الداخلي، من خلال التركيز على التوازن بين العملية والجمالية، وتوفير احتياجات العميل عبر رحلة من التصاميم الإبداعية.

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