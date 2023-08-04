عمار النعيمي: شرطة عجمان تقوم بدور كبير في صنع أجيال قادرة على العطاء والبذل

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن شرطة عجمان تقوم بدور كبير في صنع أجيال قادرة على العطاء والبذل ومواجهة التحديات والدفاع عن الوطن والذود عن حياضه بكل معاني الفداء والشجاعة والإقدام والتضحية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، حفل تخريج الطلبة المنتسبين لدورة شرطة المستقبل؛ الـ24 للذكور، والـ6 للإناث، في نادي الشرطة بمنطقة الجرف في عجمان. وقال سموه: إن هذه الدورة استثمار حقيقي وإيجابي في أوقات الطلبة، الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، وفي تنمية مهاراتهم وتدريبهم على الانضباط وتعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الوفاء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وأشاد سموه بجهود شرطة عجمان والمنظمين والمدربين والقائمين على هذه الدورة، واهتمامهم بتنظيم برنامج تدريبي شامل متميز، وقد انعكس ذلك على المستوى التدريبي المتميز الذي ظهر عليه الطلاب في العرض العسكري، الذي جسد الصورة الإبداعية للانضباط والالتزام والجدية والروح الوطنية العالية.

تكريم

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، الطلبة المتفوقين في الدورة، وأثنى على جهودهم، داعياً إلى بذل المزيد لخدمة الوطن؛ كونهم شرطة المستقبل. وتسلم سمو الشيخ عمار النعيمي هدية تذكارية من قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة.

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