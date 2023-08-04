جمارك دبي تُطلع بلدية العين على تجربتها في مجال التوطين

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت جمارك دبي، ممثلة بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفداً زائراً من بلدية مدينة العين، للاطلاع على تجربة الدائرة وإنجازاتها في مجال التميز والآليات التي تتبعها لتحقيق التميز في مجال التوطين.

والتقى الوفد الزائر بفريق من قسم التميز المؤسسي في جمارك دبي ضم كلاً من محمد المزروعي خبير تميز والدكتورة هالة اليوسفي خبير تميز ونيلا درويش أخصائي تميز، كما ضم الفريق مهى الكوز من قسم التميز المؤسسي بالإضافة إلى عفاف آل محمد مساعد ضابط شراكة حكومية، فيما ضم الوفد الزائر من بلدية مدينة العين أحمد عبدالله الجابري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي بالإنابة مدير إدارة التميز المؤسسي وعلياء راشد الدرمكي رئيس قسم التميز وفاطمة هلال الدرمكي أخصائي تميز.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض توضيحي للوفد الزائر حول أبرز معالم تجربة جمارك دبي في مجال الريادة والتميز وجرى توضيح المعايير والإجراءات التي تطبقها الدائرة في المشاركة بجوائز التميز.

وأبرز العرض المقدم للوفد الزائر جهود جمارك دبي لتحفيز الموظفين على المشاركة في تحقيق الريادة والتميز، حيث أطلقت الدائرة جائزة الريادة الجمركية لتطبيق متطلبات ومعايير برنامج دبي للتميز الحكومي من خلال إطلاق روح التنافس الإيجابي بين كافة الموظفين والإدارات ومجموعات العمل داخل الدائرة للارتقاء بمستوى التميز في الأداء، وتشمل جائزة الريادة الجمركية 13 فئة ضمن أربعة محاور رئيسية هي الريادة الإدارية، الريادة المؤسسية، أوسمة التميز الوظيفي، التكريم الخاص.

وأوضح العرض أن الدائرة حققت أفضل الإنجازات في التميز الحكومي وتوجت سجلها الحافل بأهم الجوائز في برنامج دبي للتميز الحكومي بالحصول على جائزة النخبة في دورة 2020 - 2021.

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