«صندوق المعرفة» يعتمد الهوية المؤسسية المحدثة    

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة اجتماعه الأول، بعد التشكيل الجديد للمجلس والثالث للعام الجاري، بهدف بحث مستجدات الخطة الاستراتيجية 2023 - 2025 للمؤسسة وآليات تنفيذها، بما يواكب أهداف المؤسسة لتحقيق ريادة دبي في مجال الاستثمار في المعرفة، والمساهمة في رفع جودة التعليم استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما تم خلال الاجتماع اعتماد الهوية المؤسسية المحدثة لمؤسسة صندوق المعرفة، والتي تعكس التطلعات الجديدة للمؤسسة، تماشياً مع خطتها الاستراتيجية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصدر قرار المجلس رقم «55» لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار، وعضوية محمد عبدالله الشيباني، نائباً للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن كل من: هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، وبلدية دبي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وحضر الاجتماع، الذي تم في مقر مؤسسة صندوق المعرفة بدبي، أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس المجلس، ومحمد عبدالله الشيباني، نائب رئيس المجلس، ومحمد درويش، ممثلاً عن هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، وعائشة ميران، ممثلة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومريم المهيري ممثلة عن بلدية دبي، إلى جانب عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

مستجدات

وناقش المجلس آخر تطورات الخطة الاستراتيجية للسنوات 2023 - 2025، حيث تم استعراض مستجدات المبادرات التعليمية، التي تديرها المؤسسة، ومنها «مدارس دبي»، الإضافة التعليمية المميزة، والتي تدار بالتعاون مع القطاع الخاص، التي حققت نتائج ملموسة منذ إطلاقها قبل عامين بأفرعها الـ 3: «مردف، ند الشبا والبرشاء»، ولاقت استحسان سكان دبي بشكل عام، والمواطنين بشكل خاص، وتركز على توفير تعليم ذي جودة عالية، ويناسب بيئة وثقافة الإمارات، ويلبي الاحتياجات التعليمية والمستهدفات المستقبلية لجميع فئات المجتمع، حيث ناقش المجلس خطط العمل التطويرية للمبادرة، والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية مثالية للطلبة في دبي، كما تم عرض مقترحات عدة لمبادرات تعليمية جديدة، من شأنها تعزيز المنظومة التعليمية في الإمارة.

أصول

وسلط الاجتماع الضوء على مستجدات الأصول العقارية التعليمية في النصف الأول من العام الجاري، والتي تديرها المؤسسة وآلية تخصيصها للمستثمرين في القطاع التعليمي بدبي، والتي شملت تخصيص أكثر من 1,300,000 قدم مربعة من الأراضي التعليمية في الإمارة لمستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، الذين سيقومون بمشاريع تعليمية، تخدم أكثر من 7000 طالب وطالبة، وتشتمل هذه المشاريع على مدارس خاصة عدة، توفر المناهج البريطانية والفرنسية والهندية، كما تشمل مراكز التعليم المبكر.

كما قام فريق المؤسسة بعرض الأداء الاستثماري للمحفظة، وذلك أثناء عرض نتائج النصف الأول، حيث تم تحقيق عوائد ملموسة من مختلف القنوات، التي تم الاستثمار فيها، بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية في دبي.

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