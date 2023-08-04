سلطان بن أحمد يشهد تخريج دورتي أصدقاء وصديقات الشرطة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، تخريج المنتسبين للدورة الصيفية الـ36 لأصدقاء الشرطة والـ5 لصديقات الشرطة، وذلك في قصر الثقافة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها صديق الشرطة خليفة أحمد المزروعي كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته من الخريجين والخريجات، قدم فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة على دعم ورعاية النشء في مختلف البرامج.

وتناول المزروعي في كلمته أهمية البرنامج، في اكتساب المهارات الأمنية، في شغل أوقات الفراغ والاستفادة على مختلف الجوانب الصحية والجسدية والرياضية، وتغيير العديد من السلوكيات الخاطئة، وتعريف المنتسبين بالكثير من المفاهيم حول حب الوطن والعمل على حمايته والحفاظ على المجتمع.

تكريم

وفي ختام الحفل تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتكريم رعاة البرنامج من الجهات والمؤسسات الذين أسهموا في إنجاح الدورة لهذا العام، كما تفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية مع فريق عمل الدورة الصيفية، ومع منتسبي برنامج أصدقاء الشرطة. ويهدف البرنامج الصيفي لأصدقاء الشرطة الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ‏لمدة أربعة أسابيع، إلى رفع مستوى مهارات الطلاب المكتسبة.

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