جلسة لتعريف الشباب بأهمية البيانات المالية

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت وزارة المالية في المخيم الصيفي لوزارة الثقافة والشباب بجلسة حوارية، استضافها مركز دبي الإبداعي في أبراج الإمارات، حملت عنوان «حوارات الشباب: أهمية البيانات المالية واستخداماتها»، تطرقت لأهمية البيانات والتقارير المالية، التي تصدرها وزارة المالية، وإمكانية وطرق توظيفها في البحوث والدراسات. وأدار الجلسة خولة الشنيني رئيس قسم بناء القدرات المالية والمحاسبية .

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: «تسعدنا المشاركة مع وزارة الثقافة والشباب في فعاليتها الموجهة لفئة الشباب، عماد المستقبل، ومن هنا جاءت مشاركتنا المتمثلة بشرح مفاهيم ومعلومات مالية».

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