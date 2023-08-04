موظفو ورشة حكومة دبي يشاركون أصحاب الهمم نشاطاً صيفياً

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك متطوعون من موظفي ورشة حكومة دبي في النشاط الصيفي لأصحاب الهمم 2023، الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، وقام الفريق المشارك بالمساعدة في تقديم ورش العمل، وتنظيم الرحلات لأصحاب الهمم، والتفاعل معهم.

وأكد الموظفون المشاركون في النشاط الصيفي عن سعادتهم بهذه التجربة، وبكونهم جزءاً من هذه المبادرة الهادفة، التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم ضمن المجتمع، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزامهم بمسؤولياتهم المجتمعية، والمساهمة في الفعاليات والأنشطة التطوعية، وتعكس حرص ورشة حكومة دبي على الإسهام في المبادرات الوطنية الرامية لدعم وتمكين أصحاب الهمم، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية، وتوطيد تعاونها مع المؤسسات، ضمن مختلف القطاعات.

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