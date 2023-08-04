«جائزة حمدان بن زايد البيئية» تستقبل 150 مشاركة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية مؤخراً، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، أكثر من 150 مشاركة من الأفراد والمؤسسات في جميع الفئات.

وأوضحت هيئة البيئة- أبوظبي أنه تم تشكيل لجنة فنية مخصصة، تضم خبراء من المجالات ذات الصلة، والتي قامت بمراجعة شاملة لكل طلب مشاركة، لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، حيث تم تأهيل 86 متقدماً واعتبروا مؤهلين للمشاركة في الجائزة.

ولضمان استعداد المشاركين بشكل جيد لأدوارهم تم تنظيم سلسلة من تسع ورش عمل في الفترة من 11 يوليو إلى 20 يوليو، حيث غطت العديد من الجوانب، وتضمنت توجيهات حول كتابة التقارير، وكيفية الاستجابة لمعايير التقييم، والتي كانت ناجحة للغاية، حيث استفاد 106 مشاركاً من ورش العمل التدريبية، الأمر الذي عزز من استعدادهم لعملية تقييم الجائزة.

وقالت عائشة الكتبي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي في هيئة البيئة- أبوظبي: «تعكس الاستجابة القياسية للمشاركة بجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية مدى تفاني واهتمام العديد من الأفراد والمؤسسات في إمارة أبوظبي بالمحافظة على البيئة وحمايتها، وهي علامة واضحة على أن عملنا وجهودنا في خلق الوعي بين الجمهور قد أثار الاهتمام بقضايا البيئة من قبل العديد من الأشخاص والمؤسسات، الذين يتبعون مسارًا أكثر استدامة بعدة طرق مختلفة- سواء على المستوى الفردي أو الشخصي أو على مستوى الشركات والمستوى المهني».

وبدأت عملية تقديم طلبات المشاركة في 11 يوليو، من خلال منصة تقييم المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، في حين أن الموعد النهائي للتقدم لـ«وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي»، و«جائزة البحث العلمي في مجال البيئة» 7 أغسطس 2023، بينما سيتم إغلاق باب المشاركة بفئة «جائزة الأداء البيئي المتميز» في 15 سبتمبر 2023.

وقالت إسراء مبيضين، المدير الإقليمي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط: «بالنسبة لوسام الشيخ حمدان بن زايد البيئية، وجائزة البحث العلمي في مجال البيئة ستبدأ عملية التقييم في 14 أغسطس 2023، في حين ستبدأ عملية التقييم لجائزة الأداء البيئي في 17 سبتمبر 2023».

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