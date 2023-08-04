مركز ابتكار «كهرباء دبي» يعزز المهارات المستقبلية للشباب

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، لتنمية مهارات ومعارف الشباب حول التقنيات والصناعات المستقبلية والطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأقام المركز جلسة توعية بعنوان «استدامة الطاقة لأجيال المستقبل»، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن سلسلة «لقاء عبر الأجيال»، التي تنظمها الوزارة.

وشارك في الجلسة مجموعة من كبار المواطنين والشباب، لتعميق معارفهم حول سبل تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والاطلاع على تجربة دولة الإمارات وإمارة دبي الريادية في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما نظم المركز جلسة حوارية، بالتعاون مع مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، حول تنمية المهارات المستقبلية للشباب وخصوصاً في مجالات التحول الرقمي، الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال والصناعات المستقبلية.

وشارك في الجلسة باقة من الخبراء من مؤسسة دبي للمستقبل، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

تأهيل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : «ندرك مسؤوليتنا الوطنية لإعداد جيل الشباب وتأهيلهم وإمدادهم بالمعلومات والمهارات والمعارف والعلوم والتقنيات اللازمة، واستثمار طاقاتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تسرّع عجلة تحول الطاقة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ونعمل على تقديم النموذج الإماراتي المشرف الذي يمكن الشباب من قيادة العمل المناخي، خصوصاً مع وضع دولة الإمارات الشباب في قلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP)، لأول مرة في تاريخ المؤتمر، منذ انطلاقته الأولى، والذي تستضيف الدولة الدورة الثامنة والعشرين منه في مدينة إكسبو دبي نهاية العام الجاري».

جهود

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يدعم مركز الابتكار جهود الهيئة لصقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين، والخبراء في مجال التقنيات المستقبلية، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها».

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