إصدار 2060 رخصة بناء وتعديل خلال النصف الأول 2023

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة لـ«البيان» عن إصدار 2060 رخصة بناء، خلال النصف الأول من عام 2023، وتشتمل هذه القائمة على نحو 694 رخصة بناء جديدة، و1366 رخصة تعديل وإضافة، مشيراً إلى أن جميع المباني الجديدة تخضع لاشتراطات «بارجيل»، باستثناء المباني الخدمية، التي لا تتطلب توفير نظام تكييف داخلي مثل غرف الكهرباء.

وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة اتخذت إجراءات عدة، لتسهيل وتسريع عملية إصدار رخص البناء منها، العمل على تطوير النافذة الموحدة الخاصة بتراخيص البناء، من خلال الربط الإلكتروني مع جميع الشركاء الرئيسيين المشاركين في عملية الترخيص مثل اتصالات، الصرف الصحي، الاتحاد للماء والكهرباء والدفاع المدني، مما قلل من وقت الإنجاز وجودة الخدمة.

وأوضح مدير بلدية رأس الخيمة: تم التنسيق مع شركات التطوير العقاري ومكاتب الاستشارات الهندسية، حيث تم تقديم الدعم الهندسي للمشاريع الكبيرة، لضمان المطابقة مع اشتراطات البناء وذلك قبل تقديم طلب الترخيص ضماناً لسرعة الإنجاز، كما تم تنظيم ورش عمل عديدة للمعنيين في مكاتب الاستشارات الهندسية، تم خلالها شرح آلية تحقيق متطلبات بارجيل واعتمادها وتدريبهم على الأنظمة اللازمة.

تطوير

وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة قامت بتطوير أدوات عمل لتسهيل معرفة الاشتراطات الخاصة بكل مشروع، من خلال تطوير «أداة بارجيل»، وتوفير خدمة الدعم الفني بخصوص اشتراطات بارجيل، من خلال إتاحة إمكانية حجز موعد مع فريق الدعم الفني لبارجيل على مدار ساعات العمل، كما تم إطلاق حملات توعوية عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأماكن التجمعات، بهدف تعزيز ثقة العميل بهذه الاشتراطات والفوائد المرجوة منها في مشاريعهم الجديدة.

وأكد الزعابي حرص بلدية رأس الخيمة على تحديث لائحة شروط ومواصفات البناء دورياً بما يتلاءم مع مستجدات سوق الإنشاءات والتطور العمراني في الإمارة، والاطلاع على أفضل الممارسات في عملية ترخيص البناء والمعتمدة في البلديات بمختلف إمارات الدولة، والاستفادة من تلك الممارسات لتطوير إجراءات الترخيص في بلدية رأس الخيمة، من حيث تقليل الخطوات ومدة الإنجاز، والمتابعة اليومية لمعاملات التراخيص.

فوائد

وأوضح الزعابي: يحقق تطبيق اشتراطات بارجيل العديد من الفوائد المرجوة، والتي تعود على صاحب العقار، من خلال بناء صديق للبيئة، واقتصادي في استهلاك الطاقة والمياه، وصحي وخالٍ من المواد المضرة، مؤكداً أن مباني بارجيل ذات قيمة سوقية أكبر استثمارياً، وذات ديمومة أكبر.

وأشار إلى أن معايير بارجيل هي مجموعة من الاشتراطات المقتبسة من معايير المباني الخضراء العالمية والمحلية .

وأكد الزعابي أن تطبيق هذه الاشتراطات على المباني الجديدة في رأس الخيمة يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية إمارة رأس الخيمة 2040، والتي تهدف إلى تحقيق وفر في استهلاك الطاقة بنسبة 30%، ووفر في استهلاك المياه بنسبة 20%، كما أنه سيتم توفير ما يقارب 20% من الطاقة النظيفة، وكل هذا سيكون له دور بارز في المحافظة على البيئة، وخفض انبعاثات الكربون، التي أصبحت من أولى أولويات الدول المتقدمة، كما أن تطبيق هذه الاشتراطات كونها جزءاً من رؤية 2040 سيكون له دور بارز في المحافظة على الموارد للأجيال القادمة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز