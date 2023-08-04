تعاون بين نيابة أبوظبي وقضاء إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة في أبوظبي، والجهات القضائية في إندونيسيا، وإمكانات تطويرها، وفق الأسس القائمة على تبادل الخبرات والمعارف الداعمة للارتقاء بالمنظومة القضائية.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي بمقر دائرة القضاء، إذ جرى استعراض أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية والاتفاقيات، وآلية ترسيخ أسس للتواصل الفعال بين النيابة العامة في إمارة أبوظبي وإندونيسيا، كما تم بحث بعض قضايا الرعايا الإندونيسيين، وآلية حلها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.

وأكد المستشار علي البلوشي اهتمام النيابة العامة في أبوظبي بتطوير الشراكات مع مختلف الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتفعيل العمل المشترك مع مختلف الشركاء، وترسيخ الوجود في الساحة القضائية العالمية.

ومن جانبه أشاد السفير الإندونيسي بالمبادرات النوعية والتطويرية المنفذة في نيابات أبوظبي، والاعتماد على التقنيات الحديثة وإتمام إنجاز المعاملات عن بُعد، لما له من دور فاعل في تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، بما يسهم في ضمان حماية حقوق جميع أفراد المجتمع.

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