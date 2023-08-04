«إيدج» تُطلع وفداً برازيلياً على مستجدات التصنيع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استضافت مجموعة «إيدج»؛ إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، وفداً رفيعاً من قوات «المارينز» البرازيلية؛ في مقرها الرئيس، ومرافق التصنيع والاختبارات التابعة لها في أبوظبي.

وخلال الزيارة التي دامت 4 أيام أطلعت «إيدج» الوفد برئاسة الأدميرال روجيريو راموس لاجي قائد قطاع المواد في قوات «المارينز»على آخر التطورات، كما أجرت عدداً من التجارب الحية للمنتجات، مستعرضة خلالها قدراتها الواسعة عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، مع تركيز خاص على الأنظمة المستقلة، والتقنيات المضادة للطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاتصالات الآمنة، والصواريخ، والسفن، والمركبات المدرعة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «إنه لمن دواعي سرورنا استضافة قوات المارينز البرازيلية في «إيدج»، حيث كانت الزيارة مناسبة ومواتية لاستعراض حلولنا التكنولوجية المتقدمة .

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