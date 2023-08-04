تخريج 1392 من فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي لشرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حفل تخريج 1392 طالباً وطالبة من فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وحضر حفل التخريج الذي أقيم في مركز دبي التجاري، ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من الضباط والأفراد من شرطة دبي وممثلي الشركاء والجهات الداعمة، وأولياء أمور الطلبة.

صقل الشخصية

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فخر القيادة العامة لشرطة دبي، بمستوى أداء الطلبة المشاركين، وحرصهم على الالتزام والانضباط في برنامج الدورات الصيفية، خاصة وأن البرنامج استقبل هذا العام 952 طالباً وطالبة جدداً للاستفادة من الدورات التخصصية المتنوعة التي يقدمها مجلس دبي الطلابي بمركز حماية الدولي، مشيداً في الوقت ذاته باهتمام أولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل من أوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة تصقل الشخصية وتُنمي المهارة وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

كما أكد معاليه التزام شرطة دبي المستمر تجاه الطلبة خلال الإجازات الصيفية، إيماناً منها بضرورة المشاركة في إعداد أجيال مُنضبطة واعية مثقفة، وقادرة على مواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمعات بصورة إيجابية، لافتاً إلى أن البرامج التي يطرحها مركز حماية الدولي تواكب أحدث المُستجدات وتراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للطلبة.

أثر إيجابي

من جانبه، أكد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، نظراً للأثر الإيجابي الذي تُحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف «إن بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل وتضافر الجهود بين كافة أطراف المنظومة التعليمية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل في مختلف التخصصات، وقادر على استكمال المسيرة، لذلك يطلق مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برامجه ودوراته وفق منهجية عمل مدروسة تواكب الاحتياجات وتراعي المستجدات العالمية، لنتمكن معاً من إعداد جيل المستقبل».

مبادرات توعوية

بدوره، أكد العميد خالد بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مركز حماية الدولي، يطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكافة فئات المجتمع بما فيهم الطلبة، ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج التي يحرص المركز على تطويرها كل عام ومتابعتها وتسخير كافة الممكنات لدعمه بما فيه المصلحة الفضلى للطالب، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي كانت متنوعة وتلبي كافة اهتمامات ورغبات الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز