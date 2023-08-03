حامد القائد: 49 جهاز سداد رسوم تعمل بتقنية اللمس ومسح دوري شامل لكافة المناطق

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إخضاع 9547 موقفاً جديداً للرسوم في مختلف مناطق مدينة الشارقة منذ بداية العام الجاري، وذلك ضمن جهودها المستمرة وخططها لتوفير المواقف الخاضعة للرسوم والحد من سوء استغلالها وإتاحتها للجمهور في كافة الأوقات، حيث تعمل البلدية على المسح الدوري والشامل لكافة المناطق، لتوفير المواقف العامة بها،تماشياً مع جهودها في تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني في الإمارة، كما تم توفير 49 جهاز سداد رسوم تعمل بتقنية اللمس للمناطق التي شهدت إضافة هذه المواقف.

حرص

وقال إن إخضاع 9547 موقفاً جديداً للرسوم يعكس حرص البلدية على مواكبة الطفرة النوعية في الإمارة بكافة المجالات، ويرسخ دورها في توفير المواقف العامة للسكان والزوار في كافة المناطق وتوفير عناء البحث عنها عند التوجه لوجهاتهم المختلفة، إذ تشهد مدينة الشارقة نمواً عمرانياً وسكانياً، وإقبالاً كبيراً من الزوار والسيّاح على مدار العام، خصوصاً في ظل توسع الحركة التجارية.

لوحات إرشادية

وأوضح القائد أن البلدية ركبت لوحات إرشادية في المناطق التي شهدت إضافة هذه المواقف؛ للاستدلال على أن المواقف خاضعة للرسوم،وتوضح من خلالها آلية السداد والتي تشمل خيارات عديدة أمام المستخدمين، كأجهزة الدفع بالعملات المعدنية، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، كما أن إدارة المواقف العامة توفر خدمات أخرى،كالاشتراكات الموسمية، بالإضافة إلى إمكانية سداد رسوم المواقف من خلال تطبيق الشارقة الرقمية، مشيراً إلى أنه كذلك تم تركيب عدد 49 جهاز سداد رسوم تعمل بتقنية اللمس في المنطقة المشار إليها.

آليات

كما أفاد مدير إدارة المواقف العامة أن إخضاع أية منطقة للرسوم يتم بناءً على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار، كنوعية وطبيعة المنطقة، وجاهزية البنية التحتية، وكثافة المركبات، وحيوية القطاع، ونوعية المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة، إذ تبدأ فرق العمل بعد إجراء الدراسات اللازمة؛ بتهيئة المواقف من خلال معدات وآليات البلدية.

ونوّه مدير إدارة المواقف العامة أن العدد الإجمالي الحالي للمواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة يبلغ 66.105 مواقف، تحظى باهتمام ومتابعة البلدية، حيث تقوم فرق التفتيش بالرقابة عليها للحد من سوء استغلالها وتوعية الجمهور بالسلوكيات الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام خدمة المواقف العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز