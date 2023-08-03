بلدية الحمرية توزع 148 سلة من الرطب مجاناً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن إدارة البلدية وزعت 148 سلة من التمور على المواطنين وكبار المواطنين مجاناً، وذلك من خلال مبادرة «تباشير الرطب»، التي أطلقتها في الـ 15 من يونيو الماضي، والتي تستهدف المواطنين والقاطنين في منطقة الحمرية، لافتاً إلى أن البلدية تستهدف توزيع 500 سلة من الرطب والتمور، خلال فترة الصيف على 400 أسرة، و12 دائرة حكومية، وتستمر البلدية بتوزيع الرطب من نخيل مدينة الحمرية على السكان والقاطنين من أهالي مجتمع منطقة الحمرية، وكبار المواطنين.

تباشير

وقال: «إن المبادرة تتزامن مع موسم الرطب والخير الوفير، الذي يستبشر به مواطنو الدولة، لأنها تحمل معها تباشير وبدايات الرطب و«القيظ»، الذي يدل على قدوم فصل الصيف، والتي ارتبطت برحلة مليئة بالقصص والذكريات خصوصاً في ذاكرة كبار المواطنين».

عناية

وأشار إلى أن موسم الرطب بالحمرية يأتي نتيجة العناية الدائمة وصيانة أشجار النخيل وكل المساحات الخضراء بالحمرية والأسيجة النباتية ومزروعات الجزر الوسطية، ما أسهم في نجاح الخطط الزراعية، وإنتاج كميات وفيرة، خلال موسم الرطب والتمور، والذي يعتبر من أهم المنتجات الزراعية.

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