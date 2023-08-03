تخطيط الشارقة تشارك في «سدرة الأمنيات»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شاركت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بمبادرة «سدرة الأمنيات» التي تنظمها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وتهدف من خلالها إلى تحقيق أمنيات الأيتام المنتسبين إليها، بالتعاون مع أفراد المجتمع، وذلك ترجمة لدورها المجتمعي.

هدايا

وخلال حفل تسليم الهدايا لوفد مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي أشاد المهندس حمد الشامسي، مدير دائرة التخطيط والمساحة، بجهود المؤسسة ودعمها المتواصل ورعايتها الكريمة لمنتسبيها من أبنائنا الأيتام، مثمناً دورهم الرائد في تحفيز أفراد المجتمع نحو المشاركة في تقديم الرعاية اللائقة بأبنائنا الأيتام وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في إسعادهم.

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