«طرق دبي» تنظم مختبرات ابتكار حول التشريعات القانونية

المصدر: البيان

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نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال النصف الأول من العام 2023، 3 مختبرات ابتكار بمقر مركز الهيئة لأبحاث وابتكارات التنقل، تم خلالها استهداف ثلاثة محاور وهي: التشريعات القانونية، أنظمة الترخيص، تعزيز الاستدامة المالية. وقد تولّى تنفيذ هذه المختبرات الثلاثة إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة. كما شارك في هذه المختبرات العديد من موظفي الهيئة بالإضافة لعدد من ممثلي الشركاء من الجهات الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص ومنها الشركات الناشئة.

وتفصيلاً، قالت فاطمة المندوس، مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة على تعزيز وتحفيز الابتكار من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع تتيح فرص للاستكشاف والتجربة والاختبار، بهدف تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات وتوقعات مختلف فئات المتعاملين والمجتمع والشركاء والجهات المعنية، وتساهم في تعزيز جودة الحياة وإسعاد الناس، مختبر تشريعات وسياسات النقل تحت عنوان تشريعات وسياسات ريادية لتنقل مرن ومتكامل ومشترك وذكي، شمل مختبر التشريعات القانونية محورين هما: المحور الأول والذي اختص في التشريع وتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث بحث المشاركون خلالها فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في خلق بيئة تشريعية مرنة من ناحية، وايجابيات وسلبيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على البيئة التشريعية والتشريعات والأساسيات القائمة وسبل علاجها والاستفادة منها من ناحية أخرى». وركز المحور الثاني على المسؤولية القانونية للمركبات ذاتية القيادة، والتي تضمنت فرص وتحديات التشريع المرتبط بالمركبة ذاتية القيادة. وقد تولّد عن هذا المختبر (28) فكرة مقترحة.

مختبر أنظمة وخدمات ترخيص النقل المستدام

بهدف تقديم خدمات وأنظمة ترخيص مبتكرة واستباقية مستدامة تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الأثر الكربوني وصولا إلى مستهدف الهيئة للوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050، عقدت مؤسسة الترخيص مختبر الابتكار الحكومي، والذي سلط الضوء على دور وسائل النقل في تعزيز الاستدامة البيئية، وأنظمة ووسائل النقل المستدامة واحتياجاتها، وقد تولد عن المختبر 37 فكرة نتج عنها 4 مبادرات ومشاريع ابتكارية.

مختبر تعزيز الاستدامة المالية

لقد ركز هذا المختبر على الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية من خلال دراسة الفرص والتحديات على ثلاثة محاور تتعلق بممكنات الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات الخارجية، والشراكة مع القطاع الخاص، وتولد عن المختبر (62) فكرة و(8) مبادرات ومشاريع ابتكارية.

وأضافت المندوس: «تعمل الهيئة على تطوير خطط تنفيذية لتطبيق المشاريع والمبادرات الابتكارية الناتجة عن تلك المختبرات، وتنفيذ الاختبارات الأولية للخدمات، تمهيداً لانتقالها لمرحلة الإطلاق والتنفيذ والتوسع».

وأكدت أن مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقل مَكّنَ موظفي الهيئة من الوصول إلى علاقات تعاون وشراكة مع الباحثين والأكاديميين، ووفر بيئة عمل مناسبة البحث والاختبار والتطوير أسهمت في تعزيز مكانة الهيئة الرائدة عالميا في ابتكارات التنقل السهل والمستدام.

الجدير بالذكر أن الهيئة لديها خطة لمختبرات الابتكار بدأت العام الحالي 2023 وتستمر حتى العام 2025، وقد عقدت منها في النصف الأول من هذا العام (3) مختبرات شملت البنية التشريعية والقانونية للتنقل المرن والمتكامل والذكي، والاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وأنظمة الترخيص لأنظمة نقل مستدامة.

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