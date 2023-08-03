الموسم 28 لـ«القرية العالمية» ينطلق 18 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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تعد القرية العالمية في دبي إحدى أبرز الوجهات السياحية في الإمارات، والتي تفتح أبوابها في نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر من كل عام، إلا أن العام الحالي ستزيد المتعة لفترة أطول، حيث تفتح القرية أبوابها في 18 أكتوبر ولـ6 أشهر كاملة.

وتغلق القرية العالمية أبوابها 28 أبريل من العام 2024.

وتنطلق متعة القرية العالمية في الموسم الـ28 لها يوم الأربعاء 18 أكتوبر أبكر بأسبوع من بداية العام الماضي، ببرنامج حافل من العروض الفنية والترفيهية.

وأضيف في الموسم الحالي قطاع كامل عنوانه «الطريق إلى آسيا»، ويضم أجنحة لسريلانكا والفلبين وإندونيسيا وماليزيا ونيبال، ليقدموا معروضاتهم ومنتجاتهم المحلية من خلال القرية.

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