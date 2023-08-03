الإمارات تفتتح مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية في تشاد

المصدر: وام

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افتتح في منطقة أمدجراس في جمهورية تشاد ثاني مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج، في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإنساني والإغاثي من قبل المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد.

وقال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، إن افتتاح المكتب يأتي في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، حيث جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في دولة الإمارات وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة بالخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في عدد من الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من الجهات المانحة الإماراتية.

وأشار الشامسي إلى تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات وفق أفضل المعايير الدولية، كالإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة وتنسيق جهود الجهات المانحة الإماراتية بما يضمن فعالية ما تقدمه للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع وبرامج المساعدات.

وزار الشامسي والوفد المرافق المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة فيه، حيث استقبل المستشفى منذ افتتاحه 2,841 حالة مرضية.

حضر مراسم افتتاح المكتب إسحق مالوا جاموس، حاكم ولاية أنيدي شرق التشادية، وعلي محمد البريكي، مدير مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الإنسانية الإماراتية.

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