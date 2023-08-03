عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأرجنتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي سانتياغو أندريس كافيرو وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ، وسبل تعزيزه بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ، وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معاليه على تعازيه، معربا عن تقديره لما أبداه من مشاعر صادقة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين.

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