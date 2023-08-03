43 % زيادة الطلب على مركبات الأجرة في عجمان

المصدر: (عجمان - وام)

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة الطلب على مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 43%، لتحقق بذلك خطط الهيئة الاستراتيجية في تطوير منظومة النقل في الإمارة.

وأكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن الهيئة تسعى لتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات المستخدمين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات مركبات الأجرة بلغ 35.286 طلباً خلال النصف الأول من 2023. وذكر أن تطبيق «route» شهد إقبالاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت نسبة الزيادة المستهدف لتصل إلى 171% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي وبعدد طلبات 9.539 طلباً لمركبات الأجرة عن طريق التطبيق خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح أن عدد طلبات مركبات الأجرة هاتفياً بلغ 25.747 طلباً خلال النصف الأول من العام الجاري.

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