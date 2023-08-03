«الشباب في COP28» تناقش أجندة الاستدامة والعمل المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت وزارة الثقافة والشباب ورشة توعية بعنوان «الشباب في COP28»، ضمن فعاليات المخيم الصيفي 2023، بالتعاون مع فريق رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، وفريق رائدة المناخ للشباب، ومجلس الإمارات للشباب، ومجلس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للشباب، بهدف تعريف الشباب بمؤتمر الأطراف «COP28»، وأهمية دورهم في مواجهة تبعات التغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في شهر نوفمبر المقبل.

مداخلة

وشهدت الفعالية، التي أقيمت بحضور ماجد السويدي المدير العام، والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، مداخلة عبر الفيديو لمعالي شما المزروعي وزير تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب، حفزت عبرها الشباب على تبني ممارسات الاستدامة الداعمة لجهود العمل المناخي، بالإضافة إلى حث الشباب على مشاركة آرائهم وأفكارهم، والمشاركة الفعالة في العمل المناخي عبر مختلف القطاعات.

وتحدث ماجد السويدي عن العمل على احتواء الجميع، ضمن «COP28»، وكونه من الركائز الأساسية لرئاسة «COP28»، والتي ستسهم بتعزيز التكاتف، وتضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، وسلط الضوء على الدور الفعال لرائدة المناخ للشباب، من أجل دعم آراء وأفكار الشباب وتمكين العمل، الذي تقوده هذه الشريحة المهمة من المجتمع، وأكد أن دور الشباب الإماراتيين سيكون حاسماً بتقديم الحلول المناخية، ونجاح العمل المناخي في «COP28»، ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

مناقشات

وعُقد خلال الحدث مجموعة من المناقشات الهادفة حول مؤتمر الأطراف «COP28»، وتفاصيل خطة فريق رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف، والتوجهات لإشراك الشباب في مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، بالإضافة إلى الخلوة الشبابية، التي تسلط الضوء على مبادرات وفعاليات جناح الشباب في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف «COP28».

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