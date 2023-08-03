12 مليون درهم من «دار البر» لعلاج 405 مرضى

المصدر: (دبي - البيان)

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تكفلت جمعية دار البر بنفقات علاج 405 مرضى، من شريحة ذوي الدخل المحدود، من جنسيات مختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 12 مليوناً و162 ألفاً 420 درهماً.

وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر في دبي، أن هذا العدد من الحالات المرضية، المصاب أصحابها بأمراض مختلفة، استفاد من الدعم الإنساني الطبي للجمعية، خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023، في ظل مساهمات ودعم المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء، من الأفراد ورجال الأعمال والميسورين، والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام.

وقال يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في الجمعية: إن «دار البر» تفتح قنوات إلكترونية وتقليدية عدة، للتبرع لصالح «المرضى المحتاجين» وغيرهم، تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجمعية، ومندوبي الجمعية في المراكز التجارية، ومراكز خدمة المتعاملين، وعبر البرامج الإذاعية.

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