تعاون برلماني بين الإمارات وتركيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقاء افتراضي «عن بعد»، أمس مع فؤاد أكتاي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الكبرى في البرلمان التركي، علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان التركي.

علاقات

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية.

وقال معالي الدكتور علي النعيمي إن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى القطاعات الحيوية، بفضل حرص القيادتين على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتواصل والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكبرى التركية، من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، للارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع بما يعود بالفائدة والنفع على شعبي البلدين.

وأعرب فؤاد أكتاي عن تقديره العميق على عقد اللقاء، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة البرلمانية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان التركي والمجلس الوطني الاتحادي، وضرورة عقد لقاءات مستمرة للمساهمة في تطوير مجالات التعاون على الصعيد البرلماني.

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