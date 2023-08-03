«خيرية الفجيرة»: توزيع 7 ملايين وجبة طعام منذ تأسيس مشروع حفظ النعمة

المصدر: الفجيرة - وام

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كشف سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عن توزيع 7,397,938 وجبة طعام على الفقراء والمحتاجين، منذ تأسيس مشروع «حفظ النعمة»، حتى شهر يونيو من العام الجاري، منها 101.043 وجبة طعام، تم توزيعها منذ بداية عام 2023 حتى منتصف هذا العام.

وقال سعيد الرقباني: إن مشروع حفظ النعمة، الذي بدأ بفكرة مستنيرة ودعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدأت الجمعية في تنفيذه عام 2004، يعد أحد المشاريع الرائدة في الجمعية، والذي حقق انتشاراً واسعاً في كل مناطق الفجيرة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى نشر ثقافة الترشيد، وحفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الأسر وتشجيعهم للمحافظة على الفائض من الطعام، وتقديمه إلى المحتاجين عبر حفظه في ثلاجات حفظ النعمة.

وأوضح الرقباني أن الجمعية تقوم بتنفيذ توسعة جديدة في خدمات مشروع حفظ النعمة، بتجهيز 15 موقعاً إضافياً جديداً، يضم ثلاجات وبرادات مياه، إضافة إلى 60 موقعاً قائماً حالياً بجوار مساجد إمارة الفجيرة ودبا في الأحياء والتجمعات السكانية، يضم كل موقع براد مياه، وثلاجة مجهزة لاستقبال الطعام ملصق عليها تعليمات الاشتراطات الصحية، ليصبح العدد الإجمالي 75 موقعاً، يضم 150 ثلاجة لحفظ الطعام وبراداً للمياه.

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