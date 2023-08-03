«موارد عجمان» تنجز مشروع ربط باقة «أسرتي»

المصدر: (عجمان - وام)

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أنجزت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان مشروع الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لباقة «أسرتي»، وذلك في إطار خطة الدائرة لتطوير منظومة الخدمات الذكية، والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع، وتقديم خدمات استباقية، تلبي احتياجات موظفي حكومة عجمان.

وقال عبدالله بوشهاب مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة: إن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع الربط الإلكتروني، التي تعمل عليها الدائرة وفق رؤية واستراتيجية واضحة لتحقيق غايات الحكومة، مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والاتحادية، وترسيخ التوجه الحكومي للدولة في عمليات الربط الإلكتروني.

وأشار إلى أن الدائرة انتهت من أتمتة الإجراءات المرتبطة بباقة «أسرتي»، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تخدم موظفي حكومة عجمان.

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