شرطة دبي تطلق «أربعاء العافية»

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للمرور، مبادرة «أربعاء العافية»، الهادفة إلى تعزيز الجاهزية وجودة الحياة للموظفين، من خلال فعالية رياضية، ومعرض توعوي صحي، وذلك بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالعمل على تعزيز الجاهزية البدنية للموظفين.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة بفعالية مشي في مركز فستيفال سيتي للتسوق، ثم معرض صحي في الإدارة العامة للمرور، لتقديم الدعم والرعاية والاستشارات الصحية للموظفين في الإدارة، فيما سيتم تنظيم فعالية المبادرة بصورة دورية في آخر يوم أربعاء من كل شهر، في كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وحول المبادرة قال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة: «تأتي مبادرة أربعاء العافية في إطار حرص شرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات الطبية والإرشادية لموظفيها، بهدف تعزيز الثقافة الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، وانطلاقاً من أهمية العنصر البشري باعتباره الركن الأول في البناء المؤسسي في أي كيان».

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