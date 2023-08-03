شرطة الشارقة تضبط 2650 مركبة منتهية الترخيص

المصدر: (الشارقة - البيان)

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واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملتها التوعوية، التي أطلقتها، تحت شعار «جدد مركبتك»، والتي جاءت تحقيقاً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، كما ضبطت 2650 مركبة منتهية الترخيص، في الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 25 يوليو.

وأكد العقيد محمد عبدالله علاي مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة أن الهدف الرئيسي من استمرارية حملة «جدد مركبتك» هو بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي، ومرتادي الطرق، من خلال توعية سائقي المركبات بضرورة الفحص الدوري للمركبات عند عملية تجديد مركباتهم، تجنباً لوقوعهم في المخالفات المرورية، وحفاظاً على سائقي المركبات، ومرتادي الطرق من وقوع الحوادث، التي يكون سببها الأعطال الميكانيكية أو تلف الإطارات، لافتاً إلى أن الحملة كشفت عن عدد المركبات، التي تم تجديدها منذ انطلاقها وحتى 25 يوليو، والتي بلغت 23881 مركبة.

وأتاحت شرطة الشارقة قنوات عدة لتجديد المركبات، منها التطبيق الذكي لوزارة الداخلية «moi»، وأجهزة «سهل» المنتشرة في مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة بالإمارة، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة، إلى جانب المراكز الخارجية.

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