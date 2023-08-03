فتح باب المشاركة بمسابقة «صحة وسعادة» لتعزيز الوعي المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة في دبي، أمس، عن فتح باب المشاركة بمسابقة «صحة وسعادة» التي أطلقتها أخيراً، بهدف تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية تبني الأنماط الصحية للوقاية من الأمراض المختلفة، والتشجيع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل عام للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وتأتي هذه المسابقة - التي تستهدف الفئة العمرية فوق 18 سنة - ضمن جهود ومبادرات هيئة الصحة بدبي لتحسين صحة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، من خلال تحفيزهم على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، حيث رصدت الهيئة لهذه المسابقة جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها إلى 240 ألف درهم سيتم منحها لــ(30) فائزاً وفائزة بالمناصفة بين الجنسين.

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه المسابقة التي تعكس حرص الهيئة والتزامها بالحفاظ على الصحة العامة للسكان من خلال الترويج لأنماط الحياة الصحية بين جميع أفراد المجتمع.

وقالت إن مسابقة التحدي التي ستنفذها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع منصة «STEPPI» وعيادات «إستر الطبية» ستستمر خلال الفترة من بداية أغسطس المقبل وحتى نهاية العام الجاري، حيث تتضمن العديد من المسابقات وتحديات اللياقة والأنشطة البدنية التي تناسب مختلف الحالات الصحية للمشاركين.

معايير الفوز

وأوضحت شروط ومعايير الفوز بهذه المسابقة ومنها: مدى قدرة المتسابق على إحداث التغيير بمعدل مؤشر كتلة الجسم في نهاية المسابقة، ومستوى السكر التراكمي في الدم، إضافة إلى عدد خطوات المشي التي يقوم بها على مدار الأسبوع، وعدد مرات ممارسة التمارين الرياضية في الأسبوع، مؤكدة أهمية خلو المتسابقين من أية أمراض تتعارض مع ممارستهم للأنشطة التي تؤثر على وضعهم الصحي.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة القيام بتحميل تطبيق STEPPI من App store أو play store أو Huawei App Gallery، وإنشاء حساب وربطه مع الهاتف الذكي، والانضمام للمشاركة في التحديات التي تطرحها المسابقة، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تتطلبها عملية المشاركة في برنامج التحدي.

كما يمكن للراغبين بالمشاركة التواصل مع هيئة الصحة بدبي من خلال خدمة الواتس آب أو الاتصال على الرقم المجاني 800342 أو خدمة الدردشة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي dha.gov.ae.

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