إجراء عمليات تبديل مفاصل الركبة بالروبوت في «شخبوط الطبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية؛ المشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومايو كلينك، عن استخدام نسخة حديثة وفريدة من نوعها من نظام جراحي روبوتي، يوفر الدعم للأطباء عند إجراء عمليات استبدال مفاصل الركبة.

والنظام الجراحي عبارة عن جهاز روبوتي يتيح للأطباء إجراء عمليات استبدال الركبة بدقة أكبر مقارنة بالطرق الجراحية التقليدية كما يضمن هذا النظام للجراح القدرة على التحكم الكامل بسير الجراحة، ويسهم في تحسين النتائج على المدى القريب والبعيد.

وأشار %20 من المرضى الذين خضعوا للجراحة التقليدية لاستبدال الركبة أنهم واجهوا بعض الصعوبات المرتبطة بالقدرات الوظيفية للركبة، ما أثر بالتالي على أدائهم في الأنشطة الرياضية المختلفة والأنشطة اليومية. كما أعرب %10 من المرضى كذلك عن عدم رضاهم عن نتائج جراحات استبدال الركبة التقليدية.

وقال الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في المدينة الطبية «تتيح لنا المزايا التقنية الفريدة لهذه الأداة إجراء العمليات الجراحية وفقاً لاحتياجات كل مريض وطبيعة مفصله، بما يسهم بالتالي في تحسين النتائج الجراحية وضمان مستويات أعلى من رضا المرضى». ولغاية اليوم، نجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في معالجة العديد من المرضى باستخدام أداة الروبوت الجديدة لاستبدال مفصل الركبة.

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