مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مخيم «صيف الابتكار»
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أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أمس، مخيمها الصيفي تحت شعار مخيم «صيف الابتكار»، بهدف دعم وصقل مهارات الأطفال والناشئة المشاركين من الفئات العمرية من 9 وحتى 14 عاماً، ويستمر على مدار ثلاثة أيام في مختبر الابتكار.
وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة: إن المخيم يهدف إلى تقديم تجربة مثالية للتعلم المستمر، ويتماشى مع التزام المؤسسة التام نحو أجيال المستقبل، وحرصها المطلق على دعم وتحفيز هذا الجيل، وترسيخ قيمة الابتكار لديهم.