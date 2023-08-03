مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مخيم «صيف الابتكار»

المصدر: (الفجيرة - وام)

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أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أمس، مخيمها الصيفي تحت شعار مخيم «صيف الابتكار»، بهدف دعم وصقل مهارات الأطفال والناشئة المشاركين من الفئات العمرية من 9 وحتى 14 عاماً، ويستمر على مدار ثلاثة أيام في مختبر الابتكار.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة: إن المخيم يهدف إلى تقديم تجربة مثالية للتعلم المستمر، ويتماشى مع التزام المؤسسة التام نحو أجيال المستقبل، وحرصها المطلق على دعم وتحفيز هذا الجيل، وترسيخ قيمة الابتكار لديهم.

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