«تحقيق أمنية» طفلة مريضة برؤية حيواناتها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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عاشت طفلة تعاني من فقر الدم الحاد لحظات سعيدة، ولم تصدق عائلة جابرييل بأن طفلتهم المريضة ذات الأعوام الثلاثة تضج بالحيوية والنشاط، وتتقبل مرافقة العديد من الأشخاص دون وجل، حيث تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع شركة «ميرال»، ومدينة «سي وورلد أبوظبي»، من تحقيق أمنية الطفلة جابرييل، بالتعرف إلى حيواناتها المفضلة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «كانت دمى وألعاب الحيوانات المائية بمختلف أنواعها من أحب الأشياء لديها، الأمر الذي دفعنا إلى تحقيق أمنيتها.

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