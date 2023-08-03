تشغيل خط النقل البحري بين دبي والشارقة

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن استئناف نشاط العمل في محطة مربى الأحياء المائية في الشارقة، وتشغيل خط النقل البحري بين إمارتي الشارقة ودبي، اعتباراً من الجمعة الرابع من أغسطس 2023، مع توفير 8 رحلات أسبوعية، و6 رحلات، خلال فترة نهاية الأسبوع، ضمن جهود الهيئة لتعزيز خدمات النقل والمواصلات بين المدن.

وينطلق الخط بين محطتي الغبيبة للنقل البحري في دبي، ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه الخدمة الوحيدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى.

ويأتي استئناف خدمة النقل البحري على متن فيري دبي، في إطار التعاون بين الإمارتين عبر زيادة خيارات التنقل بينهما، واستخدام وسائل النقل البحري، التي تعمل، وفق أعلى معايير السلامة العالمية، في ظل امتداد المنطقة الساحلية بين إمارتي دبي والشارقة.

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