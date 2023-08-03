دبي وجهة عالمية للبطولات الثلجية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تميزت دبي في تنظيم العديد من البطولات الدولية بمختلف أنواع الرياضات والألعاب، من بينها المسابقات الثلجية.

وتحتضن دانة الدنيا حتى نهاية العام الجاري 28 حدثاً ثلجياً متنوعاً بين بطولات دولية ومجتمعية ومعسكرات تدريبية.

أنشطة ثلجية

وتتميز دبي بوجود بنية تحتية قوية ومرافق رياضية بمعايير عالمية لجميع الرياضات من بينها الأنشطة الثلجية، وتتضمن قائمة الفعاليات التي تقام في قاعة سكي دبي العديد من الأحداث الرياضية الممتعة منها مخيم السيدات للرياضات الثلجية. وتقام العديد من السباقات والفعاليات الثلجية الأخرى في القاعة من بينها سباق سكي برو ومعسكر داليبور سامشال.

وأثبتت دبي أنها وجهة رائدة للمنتخبات العالمية لإقامة معسكراتها سواء في الرياضات الثلجية أم غيرها من الألعاب الأخرى، حيث يقيم المنتخب الروسي للتزلج على الجليد معسكراً تدريبياً في قاعة سكي دبي بداية من بعد غدٍ وحتى 19 أغسطس الجاري، ويليه المعسكر التدريبي لأكاديمية يونيكيو سنو سبورت البريطانية الشهيرة المتخصصة في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وصولاً إلى مرحلة الاحتراف، ويستمر المعسكر خلال الفترة من 15 إلى 25 من الشهر الجاري.

ومن أبرز الفعاليات التي تنتظر عشاق الرياضات الثلجية من داخل الدولة وخارجها في شهر سبتمبر المقبل، التحدي الأقوى من نوعه في نسخته الرابعة عشرة وهو تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج».

وتستضيف دبي في أكتوبر المقبل سباق الرابطة الفرنسية للتزلج على الجليد، كما سيتم تنظيم بطولة كأس آسيا للألعاب البارالمبية الدولية للتزلج على الألواح.

وستكون دبي على موعد مع حدث فريد من نوعه في نوفمبر المقبل، وهو بطولة «التزلج الحر في الشارع» الحدث العالمي الفريد، ويتنافس فيه المتزلجون على الجليد في مسار ثلجي في أماكن مفتوحة وسط المدينة.

وتوفر دبي باقة منوعة من الأنشطة والفعاليات التي تتيح فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية الثلجية مع الأسرة، منها تنظيم المهرجان العائلي للجري على الجليد للكبار والصغار الذي ينظم سنوياً في سكي دبي خلال ديسمبر، وتختتم فعاليات العام بسباقات الجائزة الكبرى «غراند بريكس» للتزلج الحر والتزلج على جبال الألب.

وتميزت دبي في استضافة العديد من الأنشطة والأحداث في الرياضات الثلجية خلال الفترة الماضية في قاعة سكي دبي أبرزها سباق دبي للجري الثلجي الذي شارك فيه أكثر من 600 عداء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة، وفعاليات يوغا الثلج للسيدات، والمعسكر الأسترالي الأوروبي للتدريب على سباقات التزلج.

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