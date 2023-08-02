متخصصون: الرضاعة الطبيعية تعزز مناعة الأطفال

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت عدد من المتخصصات في قطاع الطب، وتزامناً مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي ينطلق في الأول من أغسطس من كل عام، أهمية الرضاعة الطبيعية، ونبهوا إلى ضرورة تعزيز ثقافة الأمهات بالفوائد المتعددة لها، بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة، التي تنعكس على الطفل وخصوصاً في الأشهر الـ 6 الأولى من عمره.

وقالت الدكتورة مريم المسافري أخصائي طب أسرة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «تعمل الجهات المعنية في قطاع الطب والصحة والمعتمدة في الدولة على رفع مستوى الوعي بين الأمهات بفوائد الرضاعة الطبيعية، وتشجيعهن على مباشرة إرضاع أطفالهن، خلال الساعات الأولى بعد الولادة، والاستمرار في الاعتماد على الرضاعة، خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع».

وأوضحت أن من أبرز مميزات وفوائد الرضاعة الطبيعية للرضيع توفير العناصر الغذائية اللازمة والضرورية، وتسهيل عملية الهضم، وتعزيز مناعة الطفل، وتقليل الإصابة بالمغص والإسهال، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري، ودعم النمو العقلي والجسدي للطفل.

ولفتت إلى أن الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة 6 أشهر المفتاح للمحافظة على حياة الرضيع، والفرصة كي ينمو، وتسهم بتنشئة الطفل بشكل صحي وذهني سليم، وأكدت أنه لا تزال الجهود متواصلة ومستمرة لرفع الثقافة الصحية للرضاعة الطبيعية، وطرح كل ما يعود بالفائدة على صحة المجتمع.

كما قالت الدكتورة مريم المازمي: «إن الرضاعة الطبيعية رحلة مليئة بالتجارب والترابط الجسدي والعاطفي بين الأم وطفلها، وتجربة لا تخلو من الإنجازات والأخطاء أيضاً، وهي مرحلة تتخللها مشاعر مختلطة ما بين حب لا مشروط وتعب وجهد».

وأضافت: «هناك أيضاً عوامل عديدة عند الأم، والطفل، لها تأثير على نجاح عملية الرضاعة الطبيعية، منها العوامل الصحية والجسدية والنفسية، ونصحت كل أم تمر في تجربة رضاعة طبيعية متعبة أو صعبة، بأن تستمر قدر المستطاع، وألا تتردد في استشارة طبيبتها المختصة»، ووجهت نصيحتها للأم المرضعة.

وأضحت سارة حمود الشملي، مديرة وحدة التمريض في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من أبرز الفعاليات السنوية، التي تحرص الجهات المعنية على المشاركة بها، إلى جانب استثمارها منصة توعية من خلال تنظيم الحملات وبرامج التوعية حول الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وتسليط الضوء على أهدافه وأهمية الرضاعة الطبيعية. وأضافت: «إن احتفاء الجهات المعنية بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية يأتي إيماناً من مبدأ أن الرضاعة الطبيعية تعد المصدر للصحة الجيدة والتغذية السليمة، ومن أهمية تأثيرها في النمو الجسدي والذهني للطفل والتواصل النفسي والاجتماعي بين الأم وطفلها».

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