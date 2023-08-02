رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات من جراء الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

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