الهلال الأحمر الإماراتي يدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في سوريا

المصدر: وام

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ساهمت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي في دعم جهود إطفاء حرائق الغابات في ريف اللاذقية الشمالي في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وقدمت الهيئة عدد 4 سيارات إطفاء، وسيارتي إسعاف، وأدوية حروق ومسكنات، إلى الهلال الأحمر السوري في اللاذقية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لتقديم الدعم للأشقاء في سوريا لمواجهة الحرائق المندلعة.

جدير بالذكر أن سفارة دولة الإمارات في دمشق شهدت مؤخراً افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج.

ويهدف المكتب إلى دعم الشعب السوري الشقيق وتنسيق الجهود المبذولة للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، ومتابعة المشاريع والبرامج في هذا الصدد.

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