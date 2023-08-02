"طرق دبي": 482 طلب للالتحاق ببرنامج الابتعاث

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة تلقت 482 طلب منحة دراسية للالتحاق ببرنامج الابتعاث في الكليات والجامعات المحلية، والذي يهدف إلى إعداد كوادر بشرية من فئة المواطنين والمواطنات ليكونوا قادرين على المشاركة في العمل والتطوير.

تخصصات المستقبل

ويتميّز برنامج الابتعاث بالتخصصات الدراسية الهندسية والمستقبلية المطلوبة في سوق العمل، والمرتبطة بمجال عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمتعاملين، كما يعتبر البرنامج جزء مهم من التزام الهيئة بتوطين الكوادر الشابة وخلق فرصة عمل مناسبة لهم والذي يعتبر مسؤولية مجتمعية تحرص الهيئة على القيام بها.

ويغطي برنامج الابتعاث الذي يتم تنفيذه برعاية كاملة من هيئة الطرق والمواصلات، عدة تخصصات منها: البكالوريوس في الهندسة المدنية، البكالوريوس في هندسة الطرق والمواصلات، البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، البكالوريوس في الأمن السيبراني، البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، البكالوريوس في تحليل البيانات والبيانات الضخمة، وأن البرنامج يتم تنفيذه برعاية كاملة من الهيئة.

شروط الالتحاق

وقد وضعت الهيئة شروطاً محددة للالتحاق بالبرنامج وهي: أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه شهادة ثانوية عامة بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أما الطلبة المستمرين في الدراسة الجامعية يشترط عليهم معدل لا يقل عن 3.5.

المكافآت

الجدير بالذكر أن الهيئة ستوفر للملتحقين بالبرنامج مكافآت عبارة عن راتب شهري مجزي، والتكفل بمصاريف الدراسة والأنشطة إلى جانب تكاليف أجهزة الحاسوب الآلي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز