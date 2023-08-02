محمد بن زايد: الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي.

حيث دون سموه في حسابه عبر تويتر: سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز