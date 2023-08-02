حدث يضرم النار في دراجة نارية واحالته النيابة إلى محكمة الأحداث

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحالت النيابة العامة بدبي، حدث – 17 عام– قام ( مع آخر أحيل إلى محكمة الجنح ) بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، إلى محكمة الأحداث، عن جنحتي السرقة واضرام النار، وأمرت المحكمة بوضع المتهم الحدث تحت الاختبار القضائي.

وتفصيلاً، قالت بشائر عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد، عن القضية، إن المبلّغ أوقف دراجته ( و بها المفتاح ) حيث حضر إليه المتهمين و استفسرا منه عن كيفية التوجه إلى أحدى المناطق فقام بإرشادهما و بعدها دخل إلى المطعم لأخذ الطلبية لتوصليها إلى العميل، ولكن حين عودته إليها لم يجدها فأبلغ الجهات الأمنية، وتلك الأخيرة تلقت معلومات لاحقاً بوجود دراجة نارية قد احترقت بالقرب من واقعة السرقة المذكورة

وأوضحت بأن المتهمين جرى القبض عليهما جراء تطابق البلاغين، وأقرا خلال تحقيقات النيابة بأنهما سرقا الدراجة المتوقفة لدى المطعم وأخذاها إلى منطقة أخرى مجاورة وتجولا هناك وعند نزولهما سحب المتهم الحدث - أنبوب البترول الخاص بالدراجة وأحرقها.

وأضافت: حيث أن المتهم الأول يعد حدثاً فقد أمرت المحكمة بوضعه تحت الاختبار القضائي، وقد استعرضت الباحثة الاجتماعية تقريرها الخاص بالمتهم الحدث بعد المتابعة والملاحظة لعدة أشهر وخلص التقرير إلى استقرار سلوكياته وشخصيته، وأدرك أهمية القانون والابتعاد عن السلوكيات الجانحة، حيث تركت الواقعة الأخيرة أثراً عميقاً في نفسه وصار قريباً من أسرته ويتقبل النصح والإرشاد ، كما أرست الواقعة قواعد الإشراف والمتابعة لدى الأسرة وأدركت أهمية الحفاظ على فلذات أكبادها ومتابعتهم حتى يكونوا أشخاص صالحين في المجتمع ، وعليه حكمت محكمة الأحداث باستبدال تدبير الاختبار القضائي إلى تدبير التسليم لولي أمره .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز