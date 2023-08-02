6.3 ملايين معاملة رقمية في «كهرباء دبي» خلال النصف الأول

المصدر: البيان

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أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي 6.3 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام 2023، منها 1.1 مليون معاملة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، و1.3 مليون معاملة عبر تطبيقها الذكي، إلى جانب مختلف القنوات الرقمية التي توفرها الهيئة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان تقديم خدمات آنية وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة لكافة المعنيين في أي وقت ومن أي مكان، وتوفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم. وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 99% حتى نهاية يونيو من العام الجاري.



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نتبنى الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للتناغم مع العصر الرقمي ومواكبة الرحلة الرقمية النوعية لإمارة دبي، في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025، واستراتيجية دبي الرقمية وسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومتخصصة، تواكب توقعات المتعاملين. وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، نكثف جهودنا لاستشراف وصنع المستقبل، وتعزيز ريادتنا وتميزنا على مستوى العالم في مسيرة التحول الرقمي، وتطوير بنيتنا التحتية التقنية، لمواصلة توفير خدمات مبتكرة واستباقية مبنيّة على تحليل المعنيين والفهم الدقيق لاحتياجاتهم، وزيادة الكفاءة والفعالية والإنتاجية، إضافة إلى حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة والشاملة."



واستكملت الهيئة التكامل الرقمي لما يزيد عن 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة. ومن خلال هذه الخطوة، تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية وغيرها.

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