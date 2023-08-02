إطلاق مبادرة وقف موظفي حكومة دبي في موسمها الثاني

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة دبي الرقمية، مبادرة وقف موظفي حكومة دبي في موسمها الثاني، التي تهدف إلى تشييد وقف مستدام جديد من المساهمات الخيرية لموظفي حكومة إمارة دبي.

وباشرت المؤسسة بعمليات التصميم للمشروع الوقفي الثاني لموظفي حكومة دبي على قطعة أرض موقوفة «طباعة المصحف الشريف»، بمنطقة البرشاء الثانية، ويتكون المشروع من فيلا سكنية، تتألف من طابق أرضي وطابق أول، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض 2.240 مليون درهم بعائد سنوي يقدر بـ180 ألف درهم، يتم صرفها على طباعة المصحف الشريف.

وأكدت المؤسسة أن أعمال البناء للمشروع الوقفي الأول لموظفي حكومة قد بدأت، وتم تغطية نفقاتها من محفظة مبادرة «وقف موظفي حكومة دبي»، التي جرى إطلاقها العام الفائت، ويتكون المشروع من فيلا سكنية في منطقة جميرا، وبلغت تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض نحو مليوني درهم، وقدّر القائمون على المشروع انتهاء أعمال المشروع خلال العام المقبل.

وذكرت المؤسسة أن المبادرة في موسمها الأول سجّلت تبرعات 23 جهة في حكومة دبي. وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر أن المبادرة مستمرة في تحقيق أهدافها النبيلة، ويمكن لموظفي حكومة دبي الاستمرار بعملية التبرع عبر قنوات التبرع المتاحة، للمساهمة في بناء المشروعات الوقفية الخيرية، التي ستسهم في دعم القطاعات الحيوية، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل دائم.

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