رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي سويسرا وبنين باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسـري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس آلان بيرسيه.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس باتريس تالون.

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