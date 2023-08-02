سلطان النيادي يشارك في تجربة تطوير إنتاج المحاصيل الغذائية لرواد الفضاء

المصدر: دبي - وام

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن مشاركة رائد الفضاء سلطان النيادي في تجربة بعنوان «HRF-VEG» على متن محطة الفضاء الدولية.

أجريت هذه التجربة بالتعاون مع مركز كينيدي للفضاء، ومركز جونسون للفضاء، ووكالة ناسا، وتهدف إلى تعزيز فهمنا للزراعة والتغذية في الفضاء.

وتركز دراسة «HRF-veg» على فهم الفوائد الصحية والسلوكية العامة لوجود النباتات والأغذية الطازجة المزروعة في الفضاء خلال البحث العلمي VEG-05، حيث يركز هذا البحث على زراعة الطماطم القزمية لدراسة تأثيرات الأسمدة على نمو محصول الطماطم، والمحتوى الغذائي، والنكهة، وسلامة الطماطم المُنتَجة، كما يبحث في التأثير النفسي على رواد الفضاء الذين يزرعون ويرعون ويستهلكون المنتجات الطازجة خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد.

وقال عدنان الريس مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إن تجربة «HRF-Veg» تعد دراسة حاسمة تسهم في تعزيز الاستدامة في مجال استكشاف الفضاء، ويعزز هذا التعاون العلمي مع وكالة ناسا ومركز كينيدي للفضاء ومركز جونسون للفضاء فهمنا لطرق زراعة الطعام في الفضاء، ويولي اهتماماً بالغاً لصحة رواد الفضاء البدنية، والرفاهية النفسية خلال المهمات طويلة الأمد، ونحن سعداء بالمساهمة في هذه الدراسة من خلال رائد الفضاء سلطان النيادي، ونحن على ثقة بأن نتائج هذه الدراسة ستؤثر في طابع المهمات الفضائية طويلة الأمد في المستقبل.

نباتات

ويقوم رواد الفضاء الذين يتواجدون على متن محطة الفضاء الدولية، خلال هذه التجربة، بدور المزارعين، حيث يعتنون بالنباتات من خلال سقيها، وتلقيحها، وحصادها.

جلسات

من جهة أخرى، نظم مركز محمد بن راشد للفضاء، الاتصال اللاسلكي السابع والأخير مع رائد الفضاء سلطان النيادي، ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، في جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي بإمارة الشارقة، وامتد الاتصال لمدة 10 دقائق من على متن محطة الفضاء الدولية.

وشهد الاتصال حضور قرابة 30 شخصاً، ليبلغ عدد حضور جلسات الاتصالات اللاسلكية السبع مع النيادي أكثر من 500 طالب من مختلف مدارس الإمارات. وأقيمت هذه السلسلة من الاتصالات في أماكن مختلفة، ما بين مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدرسة مشيرف الحلقة الأولى في عجمان، ومدرسة جيمس ولينغتون إنترناشيونال في دبي، ومكتبة محمد بن راشد، وجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي.

بصمة

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «سعداء بختام سلسلة الاتصالات اللاسلكية مع سلطان النيادي بنجاح كبير، لقد كانت رحلة ممتعة ستترك بصمة في عقول الأطفال الصغار، وستلهمهم للسعي نحو استكشاف الفضاء، ومع قرب انتهاء مهمة سلطان على متن محطة الفضاء الدولية، نسعى من خلال هذه الاتصالات إلى إلهام جيل جديد من رواد الفضاء، يكون قادراً على استكمال مسيرة دولتنا وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء».

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