سفير الإمارات يلتقي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية

المصدر: (عمان - وام)

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أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والنائب الدكتور غازي الذنيبات، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية، أن العلاقات بين الدولتين تُعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية في جميع المجالات وعلى كل المستويات.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء اللجنة إلى مقر سفارة الدولة في عمّان، حيث التقوا السفير، وبحثوا معه سبل تعزير العلاقات الثنائية، والبناء عليها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

وتم خلال اللقاء أيضاً، التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في المجالات البرلمانية، من خلال عقد اللقاءات وتكثيف الزيارات، وتبادل الخبرات.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الرشيدتين، مشيراً إلى الحرص المشترك على دعم الجهود والمساعي لتطويرها، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الشقيقين.

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