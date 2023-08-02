350 عارضاً في «ليوا عجمان» للرطب والعسل

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض و «وام»

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يواصل مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل فعاليات دورته الثامنة، بمشاركة أكثر من 350 عارضاً من ملاك النخيل والمزارعين والنحّالين والأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية.

وتشهد فعاليات المهرجان- التي انطلقت، أمس، وتستمر أربعة أيام في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان- مجموعة من الفعاليات والورش الثقافية والزراعية، حيث تُنظم مسابقات تشمل جوائز، تبلغ قيمتها 388 ألف درهم، ومنها مسابقة «مزاينة الرطب»، ومسابقات للحمضيات، والمسابقات الخاصة بالعسل بجميع أنواعه، ومسابقات وألعاب تراثية متنوعة تستهدف الأطفال، وتهدف إلى تعزيز الهوية الإماراتية، وورش حرفية، وعروض فنية، كما يضم المهرجان السوق الشعبي، وسوق الرطب والعسل، وتُختتم الفعاليات يومياً بالمزاد الخيري وإعلان نتائج المزاينة.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «فخورون بتنظيم هذا المهرجان المهم، الذي يتميز بتنوع الفعاليات والمسابقات، التي تهدف إلى إبراز جمال الرطب والعسل والثقافة المحلية، وتوفير منصة فريدة للمحافظة على هذه العادات القديمة، ويعد فرصة للمزارعين لتبادل الخبرات الزراعية القيمة، ما يدعم الممارسات المستدامة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع».

فعاليات

إلى ذلك، أكدت مريم الكتبي من قسم الثقافة والفنون في دائرة التنمية السياحية في عجمان أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، يعد من أبرز الفعاليات الثقافية والزراعية في المنطقة، والذي من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية والتراث الثقافي، ما يجعله جاذباً للزوار من داخل الإمارة وخارجها، كما يساهم في إبراز جمال الرطب والعسل اللذين يعتبران منتجين زراعيين محليين رئيسيين بالإمارة، كما يحافظ على العادات والتقاليد القديمة المرتبطة بتلك المنتجات، إضافة إلى دعم أصحاب الأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، كما يشجع على الاستثمار في ذلك القطاع الحيوي.

25 ورشة

وقالت مريم الكتبي: إن المرجان سيتضمن 25 ورشة تثقيفية، صباحية ومسائية، بالتعاون مع متاحف الشارقة، والاستعانة ببعض الحرفيين، لافتة إلى أن الورش تتضمن ورشة تنقية التمور، وورشة صناعة الخوص وكرب النخل.

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